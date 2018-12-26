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تعليم

تقييم الحالات الخطرة في ندوة بمستشفى قنا الجامعي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:16 م
صدى البلد
يوسف رجب
نظمت مستشفيات قنا الجامعية، ندوة بعنوان "تقييم الحالات الخطرة" برعاية الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب بقنا، للتوعية بطرق تصنيف الحالات الحرجة والتعامل معها.

وقال الدكتور أسامة حسين عبد اللاه، مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، إن الهدف الرئيسي من تلك الندوة هو التكامل بين الأقسام المختلفة لتحقيق مصلحة المريض في المقام الأول والتعرف على البروتوكولات الطبية الحديثة في استقبال الحالات الطارئة والتعامل معها.

واستعرض الدكتور جاد سيد جاد، المشرف على العناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، الأعراض المرضية التي يجب تحويلها فورًا إلى العنايات المركزة حفاظًا على حياة المريض طبقًا للبروتوكولات العلاجية الحديثة حتى يتلقى المواطن الخدمة الصحية بالصورة المناسبة، حيث تحتوي العنايات المركزة على الأجهزة الحديثة التي تساعد على مراقبة حالة المريض على مدار الساعة بجانب أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة قياس غازات الدم وغيرها التي تساهم بنسبة كبيرة في شفاء المريض.

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