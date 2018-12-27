ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم .. رئيس الوزراء يناقش ملفات الخدمات والمشروعات وضبط الأسعار

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، اليوم الخميس اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ترشيحاتنا

محمد محمود يكشف نصيحة محمد صلاح قبل الانضمام إلى الأهلي

عاصم الدسوقي يكشف سبب خروج اليهود من مصر.. فيديو

بزيادة تتعدى 10%.. النفط يحقق أكبر زيادة له منذ عامين

طريقة تحضير الجلاش بالسبانخ

خلطة فعالة للقضاء على الدمامل نهائيا.. جربيها في المنزل

رأس طفلك بتعرق كتير .. اكتشف السبب

مصطفى الفقي: السيسي أكثر رؤساء مصر الملمين بتفاصيل الدولة

حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور

نائب: إصدار مشروعي قانون التصالح في المخالفات والبناء الموحد خلال شهرين

تعرف على الخدمات الجديدة المقدمة من القوات المسلحة للتجنيد

تريزيجيه يبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غزيرة على القاهرة والملاحة البحرية مضطربة اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

فيديو

عمرو عبد الحميد: الزيادة السكانية خطر يهدد مصر مثل الإرهاب
أمل مندى: قلت للرئيس إن أحوال ذوي الهمم تغيرت للأفضل منذ 2014.. فيديو
عاصم الدسوقي يكشف سبب خروج اليهود من مصر.. فيديو
شاهد.. تامر عاشور يشارك بالغناء في حفل زفاف تريزيجيه
تريزيجيه يبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟