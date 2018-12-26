رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي

تفقد اليوم الأربعاء الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، عملية الامتحانات بكليات التجارة والعلوم والتربية خلال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2018-2019 م ، والتى بدأت فى 13 ديسمبر الحالى وتنتهى فى 24 يناير القادم .





فيما استقبله خلال الجولة بكلية التجارة الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة ، والدكتور طارق غلوش وكيل الكلية للتعليم والطلاب ، والدكتور أحمد يحيى عبيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة سماح طارق حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





فيما قام رئيس الجامعة خلال الجولة بسؤال الطلاب عن صعوبة الامتحانات وعدد الأسئلة ومدى مناسبتها لوقت الامتحان للتعرف على آراء الطلاب حول نظام الامتحانات " الاختيار من متعدد ".





من ناحيته أكد الدكتور محمد عطوة ، على توفير الهدوء والجو المناسب ليتمكن الطلاب من الوصول لأعلى درجات التركيز، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى دائما لتذليل كافة العقبات التي يمكن ان تؤثر على سير العملية الامتحانية.





كما أكد على تواجد أساتذة المادة بشكل يومي أثناء الامتحانات لحل أية مشكلات يمكن ان يواجهها الطلاب، وتوافر الأطقم الطبية وسيارة إسعاف لمواجهة أي حالات طارئة، كما يتم متابعة الامتحانات داخل القاعات من خلال منظومة كاميرات المراقبة لرصد أى حالة محاولة غش أثناء الامتحانات.





كما تفقد رئيس الجامعة ، الامتحانات بكلية العلوم استقبله خلال الزيارة الدكتور عادل الجنيدى عميد كلية العلوم ، والدكتور حسنى غزالة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أسامة العليان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور رزق مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





فيما أكد الدكتور عادل الجنيدى، على حسن سير عملية الامتحانات وتقسيم الطلاب بأعداد متناسبة وتواجد رؤساء الأقسام داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب بنظام الامتحانات الجديد الاختيار من متعدد.





كما قام بتفقد الامتحانات بكلية التربية استقبله خلالها الدكتورة أسماء عبد المنعم مصطفى عميد كلية التربية ، الدكتورة زبيدة قرنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد العجمى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمود مندوه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





كما تفقد رئيس جامعة خلال الجولة بعض اللجان الخاصة للحالات الصحية لبعض الطالبات وقام بسؤالهم عن أى شكوى أثناء تأدية الامتحانات.





وأوضحت الدكتورة أسماء عبد المنعم، أنه تم تجهيز كافة الكنترولات بأجهزة طباعة الأسئلة بالنظام الجديد ( الاختيار من متعدد وأجهزة الماسح الضوئى ( اسكانر ) وأجهزة كمبيوتر عالية الجودة لاجراء عملية التصحيح الالكترونى ورصد الدرجات لكل طالب بدقة عالية كما يتم متابعة أعمال الامتحانات من خلال رؤساء الأقسام ورؤساء الكنترولات.



