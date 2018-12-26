التحقيق في ضرب عامل لمدير مدرسة بشبين القناطر بالقليوبية

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إرسال لجنة من الشؤون القانونية بالمديرية للتحقيق في واقعة تعدِ زوج "معلمة" على مدير مدرسة بالضرب أثناء خروجه من المدرسة في شبين القناطر في نهاية اليوم الدراسي، لرفضه إلغاء انتداب زوجته الذي يقضي بنقلها خارج المدرسة إلى مكان آخر



وقام عامل واثنان من أصدقائه بالتعدي بالضرب على مدير المدرسة عقب خروجه من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، بسبب رفضه عودة زوجة المتهم الأول المدرسة بنفس المدرسة إلى عملها مرة أخرى بعد صدور قرار بنقلها إلى مدرسه أخرى



وتدخل المارة وأولياء الأمور لتخليص مدير المدرسة من يد المتهمين الذين هربوا من مكان الواقعه ونقله إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 36 أحوال مركز شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق



تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من العميد محمد جندي مأمور مركز شبين القناطر، يفيد بقيام 3 أشخاص، بالتعدي بالضرب على مدير مدرسة في شبين القناطر فأصيب بعدة إصابات في أنحاء الجسد وتوصلت التحريات إلى أن المصاب يدعى "أ.ز" مدير مدرسة شبين القناطر الثانويه بنات



وبسؤالها اتهم المدعو "و.ر.ه" عامل، واثنين آخرين كانوا بصحبته تعدوا عليه بالضرب بسبب صدور قرار لزوجة الأول بالانتداب إلى مدرسة أخرى، ونقلها من المدرسة



وتقدمت بطلب لمدير الإدارة بوقف الانتداب، إلا أنه رفض وقف الانتداب، وألزمها بتنفيذ قرار النقل، فقام زوج "المعلمة" بالاستعانة بآخرين وانتظراه خارج المدرسة، وتعدوا عليه بالضرب انتقاما لزوجته وتحرر محضر بالواقعة

