محلية النواب تتوصل لاتفاق مع الإصلاح الزراعي لحل إشكالية أرض فضاء بالجيزة

تواصلت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لاتفاق على الاستفادة من قطعة أرض تابعة للهيئة كائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن القاهرة بشارع فيصل العمومي، بناحية حى بولاق الدكرور، لإقامة مشروعات خدمية عليها مثل مدارس ومركز شباب ومجمع شرطي ومكتب شهر عقاري وجراج متعدد، وغيرها من المشروعات التي تخدم الأهالي.





جاء ذلك فى اجتماع اللجنة إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، والذي أكد أن هناك محاولات مستمر من مافيا الأراضي لسرقة هذه المساحة والتى يتجاوز مساحتها فدانين، وسبق وأن تعدي عليه من قبل خارجين عن القانون، كما ألغي رئيس الوزراء مزادا علنيا سابقا ببيعها فى فبراير 2016، بدعم من البرلمان ورئيسه، بناءً علي طلبه.





وأكد "الحسيني"، أن الأهالي فى حاجة إلي مثل هذه المشروعات التى تخدم المنطقة، وليس من المنطقي أن يتم بيعها بمزادات تكون نتائجها سلبية، حيث يتم بيعها فى إطارات لا تنفع المنطقة، مشيرا إلي أن الحاجة ماسة إليها، ولابد من دعم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لهذه الجهود من أجل الاستفادة الإيجابية للجميع حيث أنه نفع عام للمواطنين.





من ناحيته قال د. حسن الفولي، ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن الهيئة تدعم أى خطوات للنفع العام، للشعب المصري، ولكن ما يحكم الأمر قانون وبنود لائحية لابد أن نلتزم بها، مشيرا إلي أن الهيئة لا تمانع فى تخصيص هذه الأراضي للمحافظة والوزارات المختلفة شريطة أن يتم "دفع المقابل لها"،بحسب التقديرات التى تتم من الجهات المختصة، مستشهدا بقرار جمهوري سابق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص أراضي تابعه للهيئة للقوات المسلحة وتم دفع ثمنها وفق القانون للهيئة.





وتدخل النائب أحمد السجينى، رئيس الاجتماع بقوله:" الأمر للنفع العام والاستفادة للأهالي ومن ثم نحن فى حاجة إلي الدعم والمساندة من الهيئة لإنهاء هذا الأمر، فيما اقترح النائب محمد الحسيني، أن يتم تقسيط الثمن بدفع مقدمات قد تكون 10% من الجهات التي ستستفيد، علي أن تقسط الباقي خلال 10 سنوات، ليعقب ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقوله:" لدينا إشكالية فى مسألة التقسيط خاصة أنه كان متبع فى الماضي وتسبب فى مديوينيات كثيرة للهيئة..وتم التوافق علي أن يكون المقدم 25% والقسط علي 3سنوات فقط".





كما تدخل النائب أحمد السجينى بسؤال عن وجود أى تشريعات أو لوائح تنظم الأمر أم هو قرار مجلس إدارة ليرد بأنه قرار مجلس إدارة، فيعاود السجينى حديثه بمطالبة ممثل الهيئة بالعمل علي حل هذه الإشكالية وأن يتم التوافق من جانب مجلس الإدارة ليكون التقسيط مختلف بشأن هذه القطعة، خاصة أن الأمر نفع عام، مشيرا إلي أن هذه الرؤية ستكون توصية من اللجنة وهي فى الأساس ملزمة للجميع وفق الدستور والقانون.





وعقب على الحديث ممثل الهيئة:" سيتم عرض الأمر علي مجلس الإدارة مع وضع فى الاعتبار توصية اللجنة"، مشيرا إلي أن الهيئة تدعم كل جهود الإصلاح والنفع العام وفق تعليمات القيادة السياسية فى مصر.



