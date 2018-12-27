مستشفى سوهاج الجامعي تخفف آلام ابنة المحلة الكبرى

اطمئن اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، على إحدى المواطنات القادمة من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي خضعت لإجراء عملية جراحية داخل وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفي الجامعي، حيث كانت تعاني من اختناق في العصب الأوسط لليد اليسرى منذ ثلاثة أعوام.



وأوضح "عزيز" أن وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالجامعة من الوحدات المتميزة التي تتعامل مع مرضى الإصابات التى ينتج عنها قطع سواء فى الأوردة، الشرايين، الأعصاب أو الأوتار، ولا تقتصر خدماتها العلاجية علي محافظات الصعيد فقط بل تمتد لمحافظات الجمهورية.



وقال الدكتور حسان النعماني وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس الوحدة، أن الفريق الطبى بالوحدة نجح في تخفيف آلام المريضة، التي ترددت علي عدة مستشفيات خلال السنوات الماضية، وأجرت ثلاثة عمليات جراحية في تلك الفترة لتسليك العصب ولم تشعر بتحسن.



وأوضح النعماني أنه تم إجراء عملية جراحية لها جديدة من نوعها، حيث تم اكتشاف العصب الأوسط باليد اليسري ووجد به قطع طولي وقطع عرضي بأحد الأفرع الرئيسية للعصب، مما تطلب رتق الجزء المقطوع طوليًا وترقيع الجزء المقطوع عرضيًا، وذلك باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وعندما وجد ‏أن هذا العصب في منطقة الرسغ مكشوف ومعرض للصدمات تم اجراء زراعة أنسجة تغطي العصب حتي تحميه من الخبطات والكدمات أثناء حركة الرسغ والأصابع.



جدير بالذكر أن رئيس الجامعة رافقه خلال الزيارة الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفي الجامعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وأطباء الوحدة.