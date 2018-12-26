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ديني

حكم من فسخ خطوبته بسبب ماضي مخطوبته .. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشبكة من حق الشاب حال فسخ خطبته من فتاة، موضحا أن منهج محاسبة خطيبته على خطأ ارتكبته في ماضيها لا حق له مادامت بعدها إنسانه محترمة.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية" النهار" أن الفتاة إذا تحدثت مع شباب قبل خطبتها لا تدل على جريمتها في حق خطيبها، مشيرًا إلى أن الشبكة جزء من المهر تستحق كاملة للفتاة بالدخول، ونصفها بكتب الكتاب، ولاتستحق بالخطبة وتعود للشاب.

وتابع موجها حديثه للشباب: البحث وراء خطيبتك لايليق ويجب أن نتعامل بقدر كافي من الوعي والنضج.

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