وزير الداخلية الجزائري يبحث مع السفير الأمريكي بالجزائر التعاون المشترك

بحث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري نور الدين بدوي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي بالجزائر، جون ديروشر، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.



وقال بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، اليوم، إن الجانبين استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في مجال تثمين إمكانات الأقاليم لصالح التنمية المحلية.