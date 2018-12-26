إيران تسحب مستشاريها العسكريين من العراق

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، إعلانه مغادرة جميع المستشارين الإيرانيين بالأراضي العراقية.



وقال "مسجدي"، خلال اجتماعه ببغداد مع مجموعة من الإعلاميين العراقيين «لا يوجد أي وجود عسكري أو قواعد وحتى وجود استشاري لإيران في العراق»، لافتا إلى أن «جميع المستشارين الذين قدموا إلى هذا البلد عبر التنسيق مع الحكومة العراقية لتقديم الدعم في حربها ضد داعش، غادروا الأراضي العراقية بعد إعلان النصر على هذه الجماعة الإرهابية، وعادوا إلى البلاد».



وأضاف مسجدي: «لكن خلافًا لإيران فقد عمدت أمريكا ورغم انتهاء داعش، إلى الاحتفاظ بقواتها في المنطقة»، مؤكدًا أن «الولايات المتحدة وبدل أن تعلن نهاية مهامها العسكرية، مستمرة في تعزيز قواعدها ومعسكراتها وإقامة قواعد جديدة لها»، حسب قوله.