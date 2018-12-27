أمين الفتوى: صلاة النافلة ليس لها إقامة

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإقامة إنما تشرع للفرائض، وأما النوافل فلا تشرع لها إقامة الصلاة سواء في ذلك الرواتب وغيرها.



وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل هناك إقامة لصلاة النوافل ؟»، أنه ليس لها إقامة؛ فالإقامة للفرائض أما النوافل ما لها إقامة، وصلاة الكسوف ما لها إقامة، وصلاة الاستسقاء ما لها إقامة، وصلاة العيد ليس لها إقامة.



وتابع : أن الإقامة للصلوات الخمس، لها أذان وإقامة.