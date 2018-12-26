محمود العسيلى يطرح كليب أغنية وجع الهوى .. فيديو

طرح الفنان محمود العسيلى كليب اغنيته الجديدة "وجع الهوى" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.



وتعاون العسيلى فى هذه الاغنية مع كل من الكاتبة يمنى العسيلي والموزع على فتح الله والمخرجة سارة رافع.



وكان محمود العسيلى قام بطرح برومو امس من الكليب كنوع من التشويق للاغنية وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.