لأول مرة.. تركيا تصدر صحيفة باللغة العثمانية

كشفت وسائل الإعلام التركية، عن صدور صحيفة باللغة العثمانية، وذلك للمرة الأولى في تركيا الحديثة، منذ سقوط الدولة العثمانية قبل نحو تسعين عامًا، تحمل اسم حادثة.





وقالت وسائل إعلام تركية، إن الصحيفة التي تصدر بمدينة بورصا التركية، باللغة العثمانية، تأتي من أجل توصيل اللغة العثمانية القديمة إلى الأجيال الجديدة وأن تكون مصدرًا ومرجعًا لمن يريدون تعلم اللغة العثمانية.



