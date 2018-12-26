ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

لأول مرة.. تركيا تصدر صحيفة باللغة العثمانية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:09 م
الصحيفة التركية
الصحيفة التركية
شريف سيد
كشفت وسائل الإعلام التركية، عن صدور صحيفة باللغة العثمانية، وذلك للمرة الأولى في تركيا الحديثة، منذ سقوط الدولة العثمانية قبل نحو تسعين عامًا، تحمل اسم حادثة. 

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الصحيفة التي تصدر بمدينة بورصا التركية، باللغة العثمانية، تأتي من أجل توصيل اللغة العثمانية القديمة إلى الأجيال الجديدة وأن تكون مصدرًا ومرجعًا لمن يريدون تعلم اللغة العثمانية.

وأضافت أن مسؤول إحدى المطابع ويدعى حسن بارلاك بدأ إصدار الجريدة العثمانية قبل أربعة أشهر بشكل أسبوعي، وتحمل اسم "حادثة"، وتمكنت من الوصول للقراء في 18 مدينة مختلفة داخل تركيا، بالإضافة إلى النمسا.

ترشيحاتنا

السيسي لـ المستثمرين عن مديونية الحديقة الدولية: يا تجيبوا الـ400 مليون يا إما نلغيها.. فيديو

شاهد.. السيسي : فين مدير أمن الإسكندرية

تعليق صادم من نجم الزمالك بشأن قرب رحيل صلاح عن ليفربول

السيسي يضحك ويداعب المصريين على نكت زيادة الوزن .. فيديو

دنيا سمير غانم تدخل الأعلى مشاهدة بـ نفس الحروف

القبض على شقيق القيادى الإخوانى حسن مالك في مطار القاهرة

مبارك للمحكمة: يجب موافقة رئيس الجمهورية فى الحديث عن اقتحام الحدود

شاهد .. مبارك يطلب موافقة القوات المسلحة ورئيس الجمهورية قبل الإدلاء بشهادته

شاهد.. لحظة وصول مبارك وجمال وعلاء لقاعة المحكمة

محمد صلاح يقود ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد بـ البريميرليج

شاهد.. طالبة تبهر المصريين بقيادة جرار زراعي باليومية

القوات المسلحة تطلق باقة خدمات جديدة خاصة بالتجنيد عبر المركز الإلكتروني .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

فيديو

تعرف على سر 369 .. رقم أطلقته ألفت عمر على ماركة مجوهرات..فيديو
محمود العسيلى يطرح كليب أغنية وجع الهوى .. فيديو
فيديوجراف| رسائل السيسي للمصريين من افتتاح بشاير الخير 2
شاهد.. طالبة تبهر المصريين بقيادة جرار زراعي باليومية
إعلامية تكشف عن وصيتها بعد وفاتها على الهواء ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟