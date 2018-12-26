البحيرة تجني الثمار.. الانتهاء من مشروعات خدمية وتنموية باستثمارات 4 مليارات و580 مليون جنيه.. وافتتاح محطة محولات وادى النطرون بـ 122 مليونًا.. وإقامة أكبر صرح طبى وأول مستشفى للكبد

الانتهاء من مشروعات مياه شرب وصرف صحي باستثمارات 4 مليارات جنيه

إقامة كبارى ورصف أكبر شبكة طرق باستثمارات 235 مليون جنيه

إقامة أكبر صرح طبى و أول مستشفى تخصصى للكبد بتكلفة 223 مليون جنيه

افتتاح محطة محولات وادى النطرون بتكلفة 122 مليون جنيه



شهد عام 2018 بمحافظة البحيرة العديد من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى جميع القطاعات الخدمية والمشروعات التنموية عملت لسد حاجات المواطنين الخدمية والملحة خاصة فى مجالات "الصحة، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ،الطرق والكبارى، والكهرباء والطاقة" وجميعها عملت رفع مستوى الخدمة التى تقدم للمواطنين.



ففى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى أكد المهندس ماهر العدوى رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوجه البحرى أن ما تحقق من إنجاز فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تشهده محافظة البحيرة منذ نشأتها مشيرا إلى إقامة 7 محطات مياه شرب و11 صرف صحي بإجمالي تكلفة مليار و229 مليون جنيه للقضاء على انقطاع المياه وتوفير كوب مياه نظيف ولدخول خدمة الصرف الصحى .



ومنها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس لتوسعات محطة مياه الشرب بالمحمودية بالمحافظة بطاقة 86 ألف م3/ يوم لتخدم حوالى 450 ألف نسمة والمقامة على مساحة 16 فدانا بلغت تكلفتها الاستثمارية 225 مليون جنيه بالإضافة إلى إقامة مشروعات أخرى فى مياه الشرب و 211 مشروع صرف صحي بمراكز" كوم حمادة، المحمودية والدلنجات وكوم حمادة ،إيتاى البارود ،حوش عيسى"، باستثمارات تفوق 3 مليار جنيه.



وفى مجال الكهرباء والطاقة افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس محطة محولات وادى النطرون بتكلفة 122 مليون جنيه ضمن المشروعات القومية بقطاع الكهرباء التى افتتحها بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وقد تم ربط محطة محولات وادى النطرون بالشبكة القومية جهد 500 ك ف، حيث تم الانتهاء من فتح خط النوبارية / القاهرة 500 جهد 500ك ف مفرد الدائرة ( دخول -خروج ) على المحطة.



وفى قطاع الصحة افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى توسعات وإحلال وتجديد المعهد الطبى القومى بدمنهور بتكلفة 170 مليون جنيه على مساحة 1200متر مربع ويضم 273 سريرا وذلك عقب تطويره من قِبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.



كما افتتح الرئيس مستشفى دنشال التخصصى للكبد وهو أول مستشفى تخصصى للكبد تابع لوزارة الصحة بتكلفة 53 مليون جنيه حيث تم تطويره من مستشفى تكامل قروى إلى مستشفى تخصصي.



وأكد د.علاء عثمان وكيل وزارة الصحة أن مستشفى دنشال للكبد يعد أول مستشفى تخصصي بمنطقة الدلتا لافتا أن المرحلة الثانية للمشروع فور الانتهاء منها سوف تجعل المستشفى أحد أهم المستشفيات فى الشرق الأوسط..



كما شهد عام 2018 طفرة إنجازات فى مجال الكبارى والطرق حيث تم افتتاح كبارى دمنهور بمبلغ 150 مليون جنيه و التوفيقية العلوى بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بالاضافة الى كوبرى فوة المحمودية أعلى فرع النيل ومحور كوم حمادة وكوبرى قناطر بولين أعلى الرياح البحيرى وذلك للقضاء على الاختناقات المرورية والحد من ظاهرة حوادث التصادم وعبور المشاة .



فيما ساهمت صناديق المشروعات الخدمية بمحافظة البحيرة فى تمويل عمليات رصف 63 طريقا ما بين رصف طرق جديدة واستكمال وإحلال وتجديد بتكلفة 85 مليون جنيه بالإضافة إلى قيام مديرية الطرق برصف 81 طريقا من إجمالي 129 مشروع رصف بدائرة المحافظة .