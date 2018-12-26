سفارة مصر بصربيا تختتم الموسم الثقافي بجناح موسع في بازار أعياد الميلاد

اختتمت سفارة مصر فى بلجراد الموسم الثقافى السنوى بالمشاركة بجناح موسع فى بازار أعياد الميلاد الخيرى حيث شمل المنتجات اليدوية التقليدية، والتذكارات من مستنسخات الآثار الفرعونية، والأكلات الشعبية، التى لاقت إقبالًا كبيرًا من الزائرين.





​وجاءت المشاركة فى البازار الذى نظمه نادى السيدات الدولى بعضوية السيدة حنان دويدار حرم سفير مصر لدى صربيا، ومساهمة تطوعية من جميع أعضاء السفارة لترسخ انخراط الجالية المصرية ككل فى الأنشطة الخيرية، حيث كانت ثالث مشاركة خلال العام فى بازارات خيرية بإمكانات ذاتية، لتخصيص العائد إلى الأنشطة الاجتماعية ذات الصلة.



