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أخبار العالم

الإمارات تدين استهداف مقر وزارة الخارجية الليبية بطرابلس

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
أ ش أ
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ اليوم /الثلاثاء/ - موقف دولة الامارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب.

كما أكدت الإمارات تضامنها مع حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي الشقيق في مواجهة العنف والتطرف، معربة عن مواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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