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أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يعلن إنهاء الأحكام العرفية بعد شهر من إعلانها

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:27 م
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو
قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو، اليوم الأربعاء، إنهاء قانون الأحكام العرفية فى البلاد،والذى تم الإعلان عنه فور احتجاز روسيا للبحارة الأوكرانيين بحادثة مضيق كيريش.

وقال الرئيس الأوكرانى، وفق ما نشرته وكالة "تاس" الروسية، إنه اتخذ قرار إنهاء الأحكام العرفية بعد دراسة الوضع الأمنى فى البلاد.

وأشار إلى أنه لم يحسم قراره فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، والتى من المقرر عقدها فى مارس 2019.

وأوضح بوروشنكو أنه تم إلغاء الأحكام العرفية بناءًا على مطالب الشعب الأوكرانى.

وأشاد بدور وزارة الدفاع الأوكرانية وما حققته من إنجازات خلال العام، من نشر قوات وتطوير الأسلحة بالإضافة إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوى بشكل ملحوظ.

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