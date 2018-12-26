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أخبار العالم

الصين: تبادلات قطاعي الدفاع ببكين وطوكيو تساعد على تعزيز الأمن والثقة المتبادلة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:34 م
وزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية
أ ش أ
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن التبادلات بين قطاعي الدفاع الصيني والياباني تساعد على إدارة الخلافات، وتعزيز الأمن والثقة المتبادلة، ودفع بناء العلاقات الأمنية البناءة الثنائية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم /الأربعاء/، تعليقا على عقد الصين واليابان أول اجتماع سنوي هذا الأسبوع لآلية الاتصالات البحرية الجوية بين الجانبين منذ تأسيس هذه الآلية شهر يونيو الماضي.

وقالت يينغ إن الصين واليابان وقعتا مذكرة تفاهم رسمية لإنشاء آلية الاتصالات البحرية الجوية بين قطاعي الدفاع خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشانغ" لليابان شهر مايو الماضي، وفي وقت لاحق، بدأ تفعيل هذه الآلية في شهر يونيو الماضي بشكل رسمي، وإن هذه الآلية تلعب دورا إيجابيا في تعزيز التبادلات بين قطاعي الدفاع للجانبين وتعميق الثقة المتبادلة وتجنب سوء التفاهم والتقدير، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وحول التقارير التي تتحدث عن أن الحكومة اليابانية تخطط لإرسال قوات الدفاع الذاتي البحرية في شهر أبريل المقبل للمشاركة في المعرض العسكري البحري بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس القوات البحرية الصينية في مدينة تشينغداو، واحتمالية أن تدعو الحكومة اليابانية سفنا حربية صينية للمشاركة في المعرض العسكري البحري لقوات الدفاع الذاتي البحري الياباني العام المقبل، أكدت يينغ أن العلاقات الدفاعية تعد جزءا مهما للعلاقات الثنائية.

وأضافت يينغ أن هذا العام يصادف الذكري الـ40 لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان، وتساعد التبادلات بين قطاعي الدفاع الصيني والياباني على إدارة الخلافات وتعميق الأمن والثقة المتبادلة، ودفع بناء العلاقات الأمنية الثنائية البناءة، وتقدم طاقة إيجابية لتعزيز التنمية الصحية والمستقرة وطويلة المدى للعلاقات بين الجانبين.

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