السجن عامين لمحمد البلتاجي لإهانته القضاء في قضية اقتحام الحدود

عاقبت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، القيادي محمد البلتاجي بالحبس عامين، في تهمة إهانة القضاء خلال جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية" .



صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.



تعود الواقعة الي اثناء الاستماع لشاهدي الاثبات رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود ورئيس مخابرات شمال سيناء في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية" .. لاحظت المحكمة ان المتهم محمد البلتاجي قد ضحك بسخرية أثر قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال في توجيه الاسئلة، وطلبت منه عدم الاسترسال وجهت له تهمة الاهانة عملا بحقها المقرر من المادة 244 من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك لإهانته المحكمة في جلسة علنية.



وطالبت النيابة تطالب بتوقيع أقصي العقوبة، ورفض الدفاع الحضور في التهمة الموجهة للمتهم، وأمرت المحكمة حينها بإبعاد المتهم خارج المحكمة للتشويش عليها.

