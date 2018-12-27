ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أعمال الصيانة تنقل تدريبات الإسماعيلي إلى الملعب الفرعي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
استغل مسئولو النادي الإسماعيلى، عدم إقامة مباريات رسمية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ملعب ستاد الإسماعيلية في الوقت الحالي، في إجراء الصيانة الدورية لملعب الإسماعيلية ورفع كفاءته.

وقرر الجهاز الفني للفريق على ضوء ذلك نقل التدريبات إلى الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريق للمباريات الرسمية القادمة.

جاءت أعمال الصيانة تزامنًا مع خوض الإسماعيلي مباراة القطن الكاميروني في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي أسفرت عن تأهل الإسماعيلي إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بالفوز ذهابا 2-0 والخسارة إيابا 1-2.

وشمل التطوير أرضية الملعب وبالتحديد منطقة حراس المرمى التي تعاني بسبب توالي المباريات.

ترشيحاتنا

أول تعليق من الأوقاف على واقعة استخراج جثة وإقامة زفة لها ببني سويف

ترامب يغادر العراق وإلغاء اجتماعه مع عبد المهدي

حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو

شاهد: سيدة تقرأ الفنجان لـ ياسمين الخطيب :عريس وفلوس كتير

اليوم.. محافظ البحيرة يتفقد مصنع تعبئة اسطوانات الغاز بكفر الدوار

الصحة: وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 في حادث مروري بالبحيرة

فتحي عبد الوهاب عن فيلم كباريه: أمر واقع وهيتحقق

حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

انتظروا...هاني حتحوت يتحدث عن موقف أبو تريكة الذي لن ينساه في ندوة موقع صدى البلد..فيديو

أمل مندى: قلت للرئيس إن أحوال ذوي الهمم تغيرت للأفضل منذ 2014.. فيديو

كدبة بيضا يقترب لـ 2 مليون جنيه

يخفي وراءه قصة مؤلمة.. العثور على حصان عمره 2000 سنة .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

فيديو

أمل مندى: قلت للرئيس إن أحوال ذوي الهمم تغيرت للأفضل منذ 2014.. فيديو
عاصم الدسوقي يكشف سبب خروج اليهود من مصر.. فيديو
شاهد.. تامر عاشور يشارك بالغناء في حفل زفاف تريزيجيه
تريزيجيه يبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
فتحي عبد الوهاب يكشف سبب إعجابه بصور السيلفي المثيرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟