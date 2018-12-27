أعمال الصيانة تنقل تدريبات الإسماعيلي إلى الملعب الفرعي

استغل مسئولو النادي الإسماعيلى، عدم إقامة مباريات رسمية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ملعب ستاد الإسماعيلية في الوقت الحالي، في إجراء الصيانة الدورية لملعب الإسماعيلية ورفع كفاءته.



وقرر الجهاز الفني للفريق على ضوء ذلك نقل التدريبات إلى الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريق للمباريات الرسمية القادمة.



جاءت أعمال الصيانة تزامنًا مع خوض الإسماعيلي مباراة القطن الكاميروني في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي أسفرت عن تأهل الإسماعيلي إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بالفوز ذهابا 2-0 والخسارة إيابا 1-2.



وشمل التطوير أرضية الملعب وبالتحديد منطقة حراس المرمى التي تعاني بسبب توالي المباريات.

