ألبانيا تمدد مساعدتها في فرونتكس عامًا إضافيًا

قررت وزارة الدفاع الألبانية، اليوم /الأربعاء/، تمديد مشاركة قواتها البحرية لعام إضافي وذلك في عمليات البحث والإنقاذ التي تجريها الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس".



وقالت وزيرة الدفاع الألبانية أولتا جاتشك -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية -إن البعثة ستستمر في عام 2019.

وأضافت جاتشك أن البحارة الألبانيين "أنقذوا آلاف الأبرياء من الغرق في البحر" خلال العامين الماضيين عندما كان اللاجئون يحاولون العبور من تركيا نحو اليونان.