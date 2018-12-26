ألبانيا تمدد مساعدتها في فرونتكس عامًا إضافيًا

قررت وزارة الدفاع الألبانية، اليوم /الأربعاء/، تمديد مشاركة قواتها البحرية لعام إضافي وذلك في عمليات البحث والإنقاذ التي تجريها الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس".
وقالت وزيرة الدفاع الألبانية أولتا جاتشك -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية -إن البعثة ستستمر في عام 2019.
وأضافت جاتشك أن البحارة الألبانيين "أنقذوا آلاف الأبرياء من الغرق في البحر" خلال العامين الماضيين عندما كان اللاجئون يحاولون العبور من تركيا نحو اليونان.
وقالت وزيرة الدفاع الألبانية أولتا جاتشك -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية -إن البعثة ستستمر في عام 2019.
وأضافت جاتشك أن البحارة الألبانيين "أنقذوا آلاف الأبرياء من الغرق في البحر" خلال العامين الماضيين عندما كان اللاجئون يحاولون العبور من تركيا نحو اليونان.