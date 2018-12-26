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أخبار العالم

ألبانيا تمدد مساعدتها في فرونتكس عامًا إضافيًا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:35 م
سفينة حربية - صورة
سفينة حربية - صورة أرشيفية
أ ش أ
قررت وزارة الدفاع الألبانية، اليوم /الأربعاء/، تمديد مشاركة قواتها البحرية لعام إضافي وذلك في عمليات البحث والإنقاذ التي تجريها الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس".

وقالت وزيرة الدفاع الألبانية أولتا جاتشك -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية -إن البعثة ستستمر في عام 2019.
وأضافت جاتشك أن البحارة الألبانيين "أنقذوا آلاف الأبرياء من الغرق في البحر" خلال العامين الماضيين عندما كان اللاجئون يحاولون العبور من تركيا نحو اليونان.

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