الرئيس العراقي يؤكد أهمية عقد مؤتمر للحوار لمجابهة الفكر المتطرف

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية عقد مؤتمر للحوار بين الأديان والطوائف لتعزيز وحدة الصف بين المكونات العراقية لمجابهة الفكر المتطرف الضال.



وذكر بيان رئاسي - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء - أن ذلك جاء خلال لقاء "صالح" ووفد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء.



وأشار الرئيس العراقي إلى أن الانتصار على الإرهاب المتمثل بعصابات "داعش" لم يتحقق إلا بوحدة العراقيين وتضحياتهم المشتركة، مشددًا على أهمية توحيد الخطاب الديني بين مختلف الطوائف العراقية.



كما بحث صالح - خلال اللقاء - عودة النازحين إلى مناطقهم وتوفير الأجواء المناسبة لهم ووضع الخطط اللازمة لإعادة إعمار المدن التي حررت من عصابات "داعش" الإرهابية.

