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تعليم

تعليم الإسماعيلية يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:06 م
صدى البلد
انجي هيبة
عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا موسعا مساء اليوم مع قيادات المديرية ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى الإدارات النوعية وموجهي العموم بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية في حضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية ومحمد مهني مدير عام التعليم الفني وفلك الديب مدير عام الخدمات التربوية واسماعيل محسن مدير عام التعليم العام وذلك لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لامتحانات نصف العام والمقرر انطلاقها السبت القادم في المراحل الثلاثة الابتدائية والاعدادية والصفين الأول والثاني الثانوى. 

وأشاد مدير المديرية بروح التعاون بين العاملين هى التي تزيل كافة المعوقات فى العمل موجها الشكر للواء ا. ح حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية واصفا اياه بـ المقاتل الذي لا يدخر جهدا من اجل دعم العملية التعليمية

وشدد على تحقيق المناخ المناسب للطلاب والالتزام التام بجميع التعليمات والقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة المتابعة الجادة والمستمرة طوال أيام الامتحانات والتأكد من سلامة ووضوح ورقة الأسئلة وأنها مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأكد أن أسئلة امتحانات النصف الدراسي الأول ستكون في مستوى الطالب المتوسط وأن الموجه العام هو المسئول الأول عن وضع أسئلة الامتحانات.

وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات ومراجعة نسبة 10% من قبل التوجيه الفني وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور حسب التعليمات المنظمة لذلك والتواصل بصورة مباشرة مع غرفة العمليات لمتابعة الامتحانات على مستوى المديرية برئاسة وكيل المديرية والمنعقدة بصفة مستمرة.

من جانبة أكد عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية على ضرورة أن تكون الأسئلة بعيدة تماما عن الإشارات السياسية أو الدينية أو الحزبية بالتصريح أو التلميح ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب مع ضرورة الالتزام بالوزن النسبي للورقة الامتحانية ومطابقتها للتعليمات الوزارية، لافتا إلى ضرورة مراجعة جميع خطط الموجهين العموم والمتابعين ومتابعة اعمال الامتحانات.

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