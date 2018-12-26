من حضرموت إلى إندونيسيا.. قصة "يمني" قدم المعونات لضحايا تسونامي.. صور

منذ عام 2013 يعيش محسن باعلوي (36 عامًا) في إندونيسيا، اعتاد على أخبار الزلازل والبراكين وموجات تسونامي، صارت مشاهد تلك الظواهر الطبيعية وما تخلفه من دمار جزء من حياته، ما يسري على مواطني الدولة يسري عليه، وبالرغم من إقامته في ولاية سولاويسي الجنوبية التي تبعد مئات الكيلو مترات عن جزيرتي جاوة وسومطرة اللتين تعرضتا لتسونامي، إلا أنه يشارك المتضررين من الكارثة المفجعة آلامهم ومعاناتهم.

تعرضت إندونيسيا قبل أيام لموجات تسونامي عاتية، أودت بحياة أكثر 429 شخصًا وإصابة المئات، حسب آخر إحصائية لضحايا تسونامي، ولا يزال البحث جاريا عن عشرات المفقودين في البلد الذي يتعرض على الدوام إلى زلازل مدمرة، تتبعها موجات تسونامي تضرب المناطق التي تطل على شواطيء البلاد.

6 سنوات في إندونيسيا، عايش فيها محسن هزتين أرضيتين تبعهما موجتين تسونامي، وشاهد بأم عينه زلزالًا مدمرًا في مقاطعة "بالي" السياحية "لكن الرحمن ستر"، حسب قوله. كانت الفاجعة الأخيرة التي ضربت البلاد قبل أيام أشد موجة مرت على محسن في أندونيسيا، منذ أن ترك مسقط رأسه في مدينة حضر موت باليمن عام 2013 ، لغرض الزواج من فتاة يمنية تعرف عليها في اليمن وهاجرت إلى أندونيسيا لاحقًا، حيث عائلتها التي تنحدر من أصول حضرمية يمنية.

أعداد الضحايا والمصابين والمفقودين في ازدياد، أما المشردون فحدث ولا حرج، أعدادهم تتجاوز الآلاف، بعد انهيار منازلهم جرى تسكين عدد منهم في معسكرات، وآخرون في مدارس محلية، والبعض يفترش الأرض لحين إعادة إعمار منازلهم من قِبل الحكومة، ولحين انتهاء عملية الإعمار الذي تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا، يعيش المشردون على المساعدات الإنسانية التي يمدهم بها العاملون في المجال الإنساني وغير العاملين أيضًا.

محسن واحد من غير العاملين بالمجال الإنساني، شاهد يوم السبت الماضي، مجموعة من الشباب يجوبون الأحياء والبيوت والمساجد لجمع المساعدات للأسر المشردة، انتفض محسن رفقة مجموعة من أبناء مقاطعة ماكاسار لتقديم يد العون والمساعدة " لست وحدي من أساعد في المعونات إنما كنا مجموعة، ونقوم بذلك كلما نسمع عن تسونامي أو زلزال لأن هذا البلد المواطنين طبقتين فقط، غني و فقير ولا يوجد متوسط الدخل، فلهذا السبب دائما تجد أن المتضرر هو الفقير، لأن الغني حتى وإن تضرر لا يبحث عن معونة أو ما شابه، أما الذين يذهبون إلى المعسكرات طلبًا بالمعونة هم الفقراء لذا من يستطيع مساعدتهم فمن الجميل أن يفعلها". حسب قوله.

تنحصر المساعدات في الأشياء الضرورية التي تساعد المشردين في الأكل والشرب والاستحمام وتضم المساعدات حسب محسن " أرز، دقيق، زيت ، فلوس ، ملابس، صابون، كل هذا قدر المستطاع"، وبعد تجميع المساعدات من الولايات المختلفة تنطلق في قافلة إلى ميناء سولاويسي لتذهب إلى الولاية المتضررة.

تقديم المعونة ليس أمرًا إجباريًا على محسن، إذ يقوم رفقة مجموعة من العرب يبلغ عددهم 90 شخصًا في مساعدة المتضررين،"وهي نسبة لا تذكر"، بالإضافة إلى جاليات أجنبية أخرى تقوم بالمساعدة " تقديم المعونة شي اختياري يعني لما مجموعة تجيلك وتقولك أخوك المسلم اتضرر من التسونامي، فيجمعوا معونات من الولاية اللي هم يسكنوها من أي شخص قادر على المساعدة يأخذوا أي شي يحصلوا عليه للميناء ومن هناك في مجموعة جاية من مكان التسونامي بياخذوه لهناك وبيوزعون للناس هذا بالنسبة للمعونات".

تبدأ خطوات جمع المعونة للمتضريين من تسونامي باستقدام " ناس ممكن تقول عليهم لجان شعبية هذا أقرب وصف لهم، هم ناس ما عندهم شغل من الأساس ولما تصير كارثة مثل هذي يجيهم واحد من الكبار ويعرض عليهم شغل ليوم أو يومين يجمعوا معونات من الولاية اللي هم يسكنوها من اي شخص قادر على المساعدة يأخذوا اي شي يحصلوا عليه للمينا".

تفاعل محسن مع هذه اللجان، فمبجرد رؤيته لهم في الحي الذي يسكن فيه، سارع إلى أصدقائه العرب لتقديم المساعدة " هذه اللجان تقسم نفسها 80% يروحوا المسجد، و20 % على البيوت و الدكاكين ،فأنا قابلتهم في المسجد ورحت مبلغ أصحابي وهكذا". يقول محسن

لم تكن هذه أول مرة يشارك فيها محسن في تقديم المعونات، فالشاب الثلاثيني اليمني الذي يعمل في مجال تصدير الملابس اليمنية، دأب على تقديم المساعدات للمتضررين من تسونامي، وشارك في أكثر من ثلاث مرات في تقديم المساعدات لمتضرري الزلازل والبراكين " هذه رابع مرة أشارك في جمع التبرعات بعد أن تعرضت البلاد لـ 2 تسونامي و2 زلزال خلال 3 شهور فقط". يضيف محسن

المعونات التي تقدم للمتضررين ليست يومية أو شهرية، فحسب محسن، هذه المعونات "بس لما يجي تسونامي فقط"، لكن تلك المعونات ليس بديلًا عن جهود الدولة التي تقتصر مهمتها على " إعمار بيوت المتضررين على أكمل وجه".