أحمد حلاوة يشارك ياسمين صبري في حكايتي

تعاقد الفنان أحمد حلاوة على المشاركة في بطولة مسلسل "حكايتي" أمام الفنانة ياسمين صبري.



وجار إنهاء التعاقد مع باقى الأبطال الذين يشاركون فى العمل، قبل انطلاق التصوير، المقرر له، منتصف يناير المقبل.



وتعقد جلسات بين صناع المسلسل، وهم المؤلف محمد عبد المعطي، والمخرج أحمد سمير فرج، والجهة المنتجة للعمل شركة "سينرجي"؛ للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل.