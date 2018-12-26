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محافظات

أهالي منية النصر بالدقهلية: نرفض نقل مدرسة التمريض إلى الكردي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:53 م
مدرسة التمريض
مدرسة التمريض
همت الحسينى
وجه أهالى منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، استغاثة الى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمحاولة أحد النواب نفل مدرسة التمريض من منية النصر إلى الكردى بدعوى قيام المدرسة بأعمال ترميم رغم مرور فترة اجازة الصيف دون إجراء تلك الإصلاحات؛ مهددين بالدخول في إضراب مفتوح.

وأوضح الأهالى ان المدرسة تحتاج فقط إلى بعض الترميمات اضافة الى ان مستشفي الكردي غير مؤهل للتدريب العملي كما أنه يمثل خطورة علي أبنائهم.

وقال أحمد عادل أحد ابناء منية النصر: نرفض نقل المدرسة إلى الكردى، وذلك لوقوع أضرار كثيرة على الطلبة لبعد المسافة كما أن مستشفى الكردى ليس مستشفى عاما ويصعب دراسة العملى به مشيرا إلى أن المدرسين أيضا بالمدرسة سيتضررون كثيرا من نقل المدرسة إلى الكردي.

وطالب الأهالى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة التدخل لحل مشكلة الطلاب وتأجيل قرار الترميم والإصلاحات إلى إجازة الصيف المقبل وتوضيح الأمر لأولياء الأمور عن صحة ما تردد من أنباء نقل مدرسة التمريض من منية النصر إلى الكردى.

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