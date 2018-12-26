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كيف تصبح لايف كوتش.. هبة أبو الخير تجيب في ندوة صدى البلد.. صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:40 م
هبة أبو الخير في
هبة أبو الخير في صدى البلد
رشا عوني - تصوير صلاح مهدي
استضاف موقع "صدى البلد" اللايف كوتش، هبة أبو الخير، في ندوة، تحدثت خلالها عن مجال الـ"لايف كوتش"، والفرق بينه وبين العلاج النفسي سواء للكبار أو الأطفال.

وكشفت هبة أبو الخير، عن الخطوات والدراسات التي يحتاجها أي شخص كي يكون "لايف كوتش" متخصص، إلى جانب الموهبة والقدرة على التأثير في الآخرين.

وقدمت مجموعة من النصائح للأمهات؛ بشأن التعامل الصحيح مع أولادهن خلال فترة الامتحانات المقبلة، وكذلك كيفية الإجابة على الأسئلة المحرجة التي يطرحها الأطفال على أسرهم.

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