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فن

أيمن زبيب يحتفل بعيد الميلاد بين جمهوره

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:38 م
صدى البلد
شيري نبيل
أحيا النجم اللبناني أيمن زبيب سهرة من العمر بمناسبة عيد الميلاد المجيد في " أنتيكا بار " وسط حشد كبير من الحضور الذي حضر من مختلف المناطق اللبنانية والدول العربية.

قدم أيمن وصلة غنائية أتحف من خلالها الحضور وبرفقته فرقته الموسيقية، إضافة الى فرقة الفلكلور اللبناني التي شاركته بالرقص على أنغام الدبكة اللبنانية، لاسيما بأن حضور أيمن على المسرح مميزًا جدًا وحوّل السهرة الى مهرجان جماهيري بتنوع أغانيه الجميلة والذي يرددها الجمهور عن ظهر قلب.

تخللت السهرة أكثر من مفاجأة ، واحتفل أيمن بعيد ميلاد شقيقته التي كانت حاضرة الى جانب النجمة شيراز والاعلامية ميراي عيد ، إضافة الى ذلك رحب أيمن بالنجمة شيراز وطلب منها أن تعتل المسرح لتقدم أغنية " كيف بدك عنّي تغيب" وعلى تصفيق حار من الجمهور قدمت شيراز الاغنية بمشاركة النجم أيمن الذي رحب بها بحرارة وتقدم منها ومن الجمهور بأحر التهاني بمناسبة عيدي الميلاد وراس السنة.

جدير بالذكر أن أيمن زبيب يحضر لعدة مفاجآت سارة لجمهوره خلال عام 2019، والذي سيشهد نقلة نوعية بالنسبة له.

وعلى صعيد آخر، يستعد أيمن زبيب لإحياء سهرتين ليلة رأس السنة بين ريجنسي بالاس – ادما و فندق الموفنبيك .

يذكر أن أيمن زبيب سوف يتوجه الى اسطنبول بتاريخ ٢٩ من هذا الشهر لاحياء سهرة فنية.

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