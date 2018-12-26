رئيس الوزراء الموريتاني يشهد احتفالية توزيع جوائز الدولة التقديرية



شهد رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد سالم ولد البشير، اليوم الأربعاء، على احتفالية توزيع جوائز الدولة التقديرية 2019 .



وفاز كل من الدكتور محمد الأمين أحمد طالب بن طالب، بجائزة الدراسات الإسلامية عن عمله "المعين في علم المقاصد"، والدكتور ولد متالي لمرابط أحمد محمود، بجائزة الآداب والفنون عن عمله "الخط المحظري الشنقيطي الروافد والبنية والامتداد" مناصفةً مع الباحث عبد الله يدالي افال، عن عمله "دخول المستعمر والمقاومة في موريتانيا من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين".



وتتكون جوائز الدولة التقديرية من شهادة تقديرية ومنحة مالية قدرها 20 ألف دولار أمريكي لكل فرع من فروع الجائزة، وهي مكافأة الموريتانيين والأجانب الذين ساهموا في تعميق البحث في حقول الدراسات الإسلامية والعلمية والأدبية.

