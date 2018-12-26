محافظ الإسكندرية: بشاير الخير 3 تقضي على عشوائيات المحافظة.. فيديو

قال الدكتور محمد قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن اليوم هو عرس وعيد بالنسبة للمحافظة، بسبب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع "بشاير الخير 2" المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن تلك المشاريع تغير حياة المواطنين، وتؤثر فيهم بشكل إيجابي كبير.





وأضاف "قنصوة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بالانتهاء من "بشاير الخير 3" سوف تصبح المحافظة خالية من المناطق العشوائية، الخطرة وغير الآمنة، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروعات التنموية هو إحداث تغيير في حياة المواطن المصري.





وأشار إلى أن المحافظة تقوم بحملات مباشرة لإزالة التعديات على الأبنية الجديدة، متابعًا أن هناك مخالفات قديمة نجهز الإزالات لها، وأن هناك تعاونًا تامًا فيما بين المحافظة والمنطقة الشمالية ومديرية الأمن في هذا الشأن.





وأكد محافظ الإسكندرية، أنهم لن يسمحوا بالتعدي على أملاك الدولة.