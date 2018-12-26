ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محافظ الإسكندرية: بشاير الخير 3 تقضي على عشوائيات المحافظة.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:30 م
الدكتور محمد قنصوة،
الدكتور محمد قنصوة، محافظ الإسكندرية
ندى فتح الله
قال الدكتور محمد قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن اليوم هو عرس وعيد بالنسبة للمحافظة، بسبب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع "بشاير الخير 2" المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن تلك المشاريع تغير حياة المواطنين، وتؤثر فيهم بشكل إيجابي كبير.

وأضاف "قنصوة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بالانتهاء من "بشاير الخير 3" سوف تصبح المحافظة خالية من المناطق العشوائية، الخطرة وغير الآمنة، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروعات التنموية هو إحداث تغيير في حياة المواطن المصري.

وأشار إلى أن المحافظة تقوم بحملات مباشرة لإزالة التعديات على الأبنية الجديدة، متابعًا أن هناك مخالفات قديمة نجهز الإزالات لها، وأن هناك تعاونًا تامًا فيما بين المحافظة والمنطقة الشمالية ومديرية الأمن في هذا الشأن.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنهم لن يسمحوا بالتعدي على أملاك الدولة.

ترشيحاتنا

السيسي يلزم الوزارات بتركيب عدادات الماء والكهرباء والغاز مسبوقة الدفع

خاص.. باسم مرسى: مستمر فى الزمالك بعد رفض انتقالى لـ سموحة

السجن عامين لمحمد البلتاجي لإهانته القضاء في قضية اقتحام الحدود

طارق يحيى: باسم مرسي إضافة كبيرة لسموحة

مقتل رجل أعمال فلسطيني في تركيا.. ونظام أردوغان يرفض التعليق

القوات المسلحة تطلق باقة خدمات جديدة خاصة بالتجنيد عبر المركز الإلكتروني .. فيديو

آخر تطورات عرضي الزمالك وبيراميدز لـ جون أنطوي

قناة صدى البلد تنفرد بعرض محاكمة اقتحام الحدود الشرقية حصريا بحضور مبارك

السيسي لـ المستثمرين عن مديونية الحديقة الدولية: يا تجيبوا الـ400 مليون يا إما نلغيها.. فيديو

السيسي يضحك ويداعب المصريين على نكت زيادة الوزن .. فيديو

روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة

القبض على شقيق القيادى الإخوانى حسن مالك في مطار القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

فيديو

أروى جودة تتنكر فى زى بابا نويل .. فيديو
محافظ الإسكندرية: بشاير الخير 3 تقضي على عشوائيات المحافظة.. فيديو
تطوير العشوائيات: المواطنون سيذهبون لمساكن بشاير الخير 2 بشنطة الهدوم
نجل صلاح قابيل يكشف حقيقة دفن والده حيا
تعرف على سر 369 .. رقم أطلقته ألفت عمر على ماركة مجوهرات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟