أروى جودة تتنكر فى زى بابا نويل .. فيديو

في أجرأ حوار لها بعد الثورة| فرخندة حسن: مبارك كان يريد التنحي منذ 2005.. وتوريث جمال لم يكن في نيته.. سوزان لم تنخرط في السياسة.. مبارك لم يخسر بعد الثورة وتعرض للظلم