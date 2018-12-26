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فن

أروى جودة تتنكر فى زى بابا نويل .. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:00 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة اروى جودة مقطع فيديو لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث تتنكر فى زى بابا نويل وتحتفل مع عائلتها باعياد الكريسماس.

وعلقت اروى على الفيديو قائلة : "حاولت أتنكر.. بنت اختي عرفتني بردو .. ميري كريسماس".

يذكر ان أروى جودة شاركت فى رمضان الماضى بمسلسل "ابو عمر المصرى" مع الفنان احمد عز ومنذر رياحنة واخراج احمد خالد موسى وتأليف مريم نعوم.

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