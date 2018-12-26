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محافظات

مكافأة مالية للمراكز الثلاثة الأولى في تنفيذ 100 مليون صحة بالمنوفية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:57 م
100 مليون صحة
100 مليون صحة
أ ش أ
قرر محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس، صرف مكافأة مالية للثلاثة مراكز الأولى بين مدن المحافظة في تحقيق أعلى نسبة مستهدفة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وأوضح المحافظ - خلال اجتماعه بمجلس الصحة الإقليمي للمحافظة اليوم الأربعاء - أنه يتابع بنفسه يوميًا تنفيذ مبادرة "100 مليون صحة" علي مدار الساعة من خلال التواصل المباشر مع وكيل وزارة الصحة وعن طريق غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن، موجهًا بتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذ المبادرة وزيادة توعية المواطنين بأهداف المبادرة.

من جانبه، كشف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور نصيف الحفناوي، أن المحافظة احتلت المرتبة الثانية بعد محافظة القاهرة في نسبة الإقبال علي المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف على الأمراض الغير السارية، موضحًا أنه تم الانتهاء من فحص أكثر من مليون و 174 ألف شخص بنسبة إجمالية تعادل 46.2 % من المستهدفين بالمحافظة حتى الآن.

واستعرض وكيل الوزارة أهم أعمال التطوير التي تمت بالمستشفيات خلال الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتي الآن؛ المتمثلة في الانتهاء من تطوير شبكة الغازات وقسم استقبال الأطفال بمستشفي منوف العام، بالإضافة إلى استلام قسطرة القلب وتجهيز البنية التحتية مع العناية المركزة بمستشفي أشمون العام، وإنشاء وحدة ضمور العضلات بمستشفي سرس الليان، وزيادة عدد 17 ماكينة غسيل كلوي بمستشفي حميات شبين الكوم.

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