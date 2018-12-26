تطوير العشوائيات: الدولة لن تفرط فى حقوقها

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة لن تفرط فى اى من حقوقها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد، أن هناك عقوبات سيتم تطبيقها على أى مواطن قام بتأجير أى شقة أو قطعة أرض حصل عليها من الدولة.



وأشار إلى أن الدولة ستقوم بسحب هذه المساكن لأنه المواطن لم يلتزم بالعقد المبرم مع الدولة وأوضح أن المواطن الذى يحصل على شقة من الدولة ويقوم بتاجيرها يؤكد انه لا يحتاج لها ولذلك يتم استردادها.

