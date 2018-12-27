ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: إطلاق شركة كريم لخدمة التوك توك يساعد في ضبط عمله

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل بالبرلمان، إن إتاحة خدمة طلب التوك توك من قبل شركة "كريم" المتخصصة فى النقل التشاركي؛ لا تتعارض إطلاقا مع قانون المرور الجديد، الذي وضع ضوابط لاستخدام تلك المركبات.

وأوضح دسوقى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إطلاق خدمة كريم طلب التوك توك؛ يتماشى مع اتجاه الدولة لتنسيق عمل تلك المركبات، حيث إن الشركة أصبحت مرخصة، وتدفع ضرائب للدولة، إضافة إلى أنها مسئولة أمام الدولة عن أى تجاوزات تصدر عن العاملين بها.

وكان مصدر مسئول، قد كشف عن أن شركة "كريم" أطلقت خدمة طلب الـ"توك توك" عبر تطبيقها الشهير فى بعض مناطق القاهرة والجيزة، بشكل تجريبي، حيث أعلنت فى العديد من المناسبات أنها بصدد التوسع فى جميع خدمات النقل بمصر.

ترشيحاتنا

مباراة المركزية وإبشان تثير جدلاً كبيراً بكفر الشيخ.. صور

المحاجر ثروات مصر المهدرة.. 5 جنيهات إيجار الـ 10 آلاف متر مربع في سنة

ترامب يغادر العراق وإلغاء اجتماعه مع عبد المهدي

آية من 18 كلمة تثبت فرضية الحجاب.. فيديو

سيناريو تخيلي.. ماذا يحدث صباح يوم إلغاء قانون الإيجار القديم

فتحي عبد الوهاب عن فيلم كباريه: أمر واقع وهيتحقق

برلماني: حل وحيد أمام الدولة لمعالجة سلبيات قانون الإيجارات القديمة

الصحة: وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 في حادث مروري بالبحيرة

يخفي وراءه قصة مؤلمة.. العثور على حصان عمره 2000 سنة .. فيديو

حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو

رمضان صبحي في الأهلي إعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع من أول يناير

لو مش قادر تروح السجل المدني أو مشغول وعاوز تستخرج شهادة ميلاد من بيتك.. اتبع الخطوات الآتية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

فيديو

اتحاد الإعاقات الذهنية: الرئيس السيسي أب لذوي القدرات الخاصة..فيديو
أسامة كمال لـ الوزير والغفير: عايزين ايه في 2019
السويدي: السيسي اتخذ قرارات جريئة لإحداث التنمية وأمامنا فرصة ذهبية لتطوير الصناعة
موجز البلد| السيسي يفتتح بشاير الخير 2.. محمد صلاح يسجل هدفا.. مبارك يدلي بشهادته
حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟