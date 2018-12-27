برلماني: إطلاق شركة كريم لخدمة التوك توك يساعد في ضبط عمله

قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل بالبرلمان، إن إتاحة خدمة طلب التوك توك من قبل شركة "كريم" المتخصصة فى النقل التشاركي؛ لا تتعارض إطلاقا مع قانون المرور الجديد، الذي وضع ضوابط لاستخدام تلك المركبات.



وأوضح دسوقى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إطلاق خدمة كريم طلب التوك توك؛ يتماشى مع اتجاه الدولة لتنسيق عمل تلك المركبات، حيث إن الشركة أصبحت مرخصة، وتدفع ضرائب للدولة، إضافة إلى أنها مسئولة أمام الدولة عن أى تجاوزات تصدر عن العاملين بها.



وكان مصدر مسئول، قد كشف عن أن شركة "كريم" أطلقت خدمة طلب الـ"توك توك" عبر تطبيقها الشهير فى بعض مناطق القاهرة والجيزة، بشكل تجريبي، حيث أعلنت فى العديد من المناسبات أنها بصدد التوسع فى جميع خدمات النقل بمصر.