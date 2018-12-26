سحر طلعت: الرئيس واجه مشكلة العشوائيات من جذورها

وجهت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو البرلمان عن محافظة الإسكندرية، التحية والشكر، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحرصه على اقتحام مشكلة العشوائيات بمختلف المحافظاتـ مشيدة بإنجاز المرحلة الثانية من مشروع الإسكان القومي "بشائر الخير 2" بمنطقة غيط العنب في كرموز غرب محافظة الإسكندرية، والذى افتتحه اليوم.



وقالت "مصطفى" فى بيان لها اليوم إن الرئيس السيسى واجه مشكلة العشوائيات من جذورها، معربة عن سعادتها الغامرة خلال مشاركتها ومتابعتها ورؤيتها على الطبيعة بالإنجاز الفني والمعمارى والهندسي رفيع المستوى لهذا المشروع.



وأشادت النائبة بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة بصفة عامة والقوات المسلحة الباسلة ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بصفة خاصة والتي ساهمت بشكل كبير في القضاء على العشوائيات بمختلف المحافظات المصرية في ضوء المشروع القومي العملاق الذي أطلقه الرئيس للقضاء على العشوائيات.