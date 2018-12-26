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أخبار البلد

راجح السياجي: الإعلان عن إعادة الأطباء المتقاعدين للخدمة خطوة كوميدية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:06 م
صدى البلد
محمد غالي
وصف الدكتور راجح السياجي، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة التكليف بالنقابة، إعلان وزارة الصحة عن إعادة الأطباء المتقاعدين او المحالين الي المعاش للخدمة مرة أخرى بأنه خطوة كوميدية.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان هذا الاعلان جاء بسبب العجز الشديد في الأطباء بعد الاستقالات الجماعية للاطباء على مدى الـ 4 سنوات الماضية والذين بلغ عددهم اكثر من 6 آلاف طبيب.

وأوضح مقرر لجنة التكليف بالنقابة، أنه بدلا من الاستعانة بالأطباء المتقاعدين يجب النظر في مشاكل الأطباء وسبب سفرهم للخارج، وحل مشكلة الأجور المتدنية و بدل العدوى، مضيفا انه في الفترة الاخيرة يوجد حركة ملحوظة من التعسف ضد الأطباء.

كانت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الرعاية الصحية الأساسية، أعلنت إمكانية التعاقد مع أطباء متفرغين أو محالين الى المعاش بعدد ألف طبيب لزيادة أعداد الأطباء المتقاعدين في الوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة بالمحافظات.

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