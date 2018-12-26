روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة

حذر سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاي باتروشيف من احتمالية قيام السلطات الأوكرانية بعمليات استفزازية جديدة قرب الحدود الروسية فى المستقبل القريب.



وذكر باتروشيف خلال حواره مع صحيفة "روسكايا جازيتا" الروسية، أن أي عمليات استفزازية جديدة من قبل السلطات الأوكرانية ستكون بالتعاون مع واشنطن.



وأكد باتروشيف أن هناك تعاون غير شرعى يتم بين كييف وواشنطن، لذلك تتمسك واشنطن بإبقاء الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو فى سدة الحكم .



وكشف باتروشيف أن مكتب الإتحاد الفيدرالى يعمل فى الوقت الحالى على جمع الأدلة التى تثبت أنه هناك عمليات تدريب لقادة الجماعات الاوكرانية اليمينية المتطرفة من الولايات المتحدة منذ شهور.



وأعرب باتروشيف عن استيائه من الإعلام الأمريكى، مؤكدًا أنه ينشر معلومات كاذبة حول قضية حادث مضييق كيريش.

