15 ألف شاب وفتاة يشاركون في ماراثون زايد الخير بالإسماعيلية.. الجمعة

يشارك في ماراثون زايد الخيري في نسخته الخامسة والذي يقام الجمعة المقبلة في محافظة الاسماعيلية 15 ألف شاب وفتاة من مختلف الإعمار ، والذى تصل جوائزه الى 1.5 مليون جنيه، ستوجه الى لصالح مستشفى شفاء الأورمان (جمعية الأورمان)، ومستشفيات مصر الخير (مؤسسة مصر الخير)، جامعة قناة السويس.
ووضعت اللجنة المنظمة عددا من الشروط للمهتمين بالمشاركة أبرزها أن من لم يقم بالتسجيل لن يسمح له بالمشاركة، في حال فقد أو تلف أو تبديل رقم السباق لن يتم احتساب نتائج السباق، وسيتم الإعلان عن أماكن تسليم الحقيبة الرياضة بـ(القاهرة – الجيزة – الإسماعيلية)، وتحتوي على تيشيرت السباق و رقم السباق مزود بشريحة تتبع وزجاجة مياه معدنية، كما أن قيمة الاشتراك 20 جنيهاً.