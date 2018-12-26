15 ألف شاب وفتاة يشاركون في ماراثون زايد الخير بالإسماعيلية.. الجمعة

يشارك في ماراثون زايد الخيري في نسخته الخامسة والذي يقام الجمعة المقبلة في محافظة الاسماعيلية 15 ألف شاب وفتاة من مختلف الإعمار ، والذى تصل جوائزه الى 1.5 مليون جنيه، ستوجه الى لصالح مستشفى شفاء الأورمان (جمعية الأورمان)، ومستشفيات مصر الخير (مؤسسة مصر الخير)، جامعة قناة السويس.



