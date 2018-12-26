اجتماع تحضيري لمجابهة الأزمات والكوارث في الوادي الجديد

عقدت محافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعا تحضيريا، وذلك لتوزيع الأدوار والمهام لكافة القطاعات لتدريبها على سيناريو التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة.



وحضر الاجتماع اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود، السكرتير العام المساعد، والمقدم محمد عبد المنعم، المستشار العسكري للمحافظة، وكافة القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية.



وتناول الاجتماع كيفية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، والقوات المسلحة، ووزارتي "الداخلية - الأوقاف" والكنيسة، وجاهزيتهم بكافة القطاعات والتدريب المستمر للأفراد لمواجهة أي طارئ، مدعومة ببنك معلومات لكل جهاز يوضح الإمكانيات المتاحة به من عناصر بشرية ومعدات وسيارت وغيرها التي سيتم إستخدامها في التدريب العملي المقرر عقده في فبراير 2019.



وأكد سكرتير عام المحافظة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين احتفالات راس السنة وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة والجيش، حيث تم تأمين جميع الكنائس والمناطق الحيوية والمصالح الحكومية، كما تم تخصيص خطوط ساخنة وغرف عمليات بكافة المراكز لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين في حال حدوث أي طارئ.