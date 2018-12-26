إعلان خطير من إندونيسيا.. تسونامي جديد في الطريق

انتشلت فرق البحث والانقاذ الاندونيسية الكثيرين من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من جزر نائية ودفعت بهم الى مجمعات معزولة، في أعقاب كارثة تسونامي التي تسببت في مقتل أكثر من 400 شخص، وفق ما قال موقع آر تي إيه.



وأعاقت الأمطار الغزيرة الجهود وأدت إلى المزيد من البؤس في المنطقة، حيث حذر المسؤولون من أن موجة قاتلة أخرى قد تضرب المنطقة المنكوبة.



وحذرت وكالة الكوارث السكان، وطالبتهم بالبقاء بعيدا عن الساحل، حيث يهدد نشاط جديد في بركان أناك كراكاتوا بموجة تسونامي شديدة، وهو الذي يقع في منتصف مضيق سوندا بين جاوا وجزر سومطرة .



وقالت الوكالة، إن الرياح تهب محملة بالرماد والرمال من أناك كراكاتوا إلى بلدات سيليجون وسيرانج في جاوا المجاورة ، ونصحت السكان بارتداء الأقنعة والنظارات إذا ما اضطروا إلى الخروج في الهواء الطلق.



وكان ثوران بركان كراكاتوا الأسطوري ، عام 1883 إلى مقتل 36 ألف شخص على الأقل.



وضرب البركان دون سابق إنذار ، وتسبب في موجة زلزالية أغرقت الشواطئ وغمرت الفنادق السياحية والمجتمعات الساحلية، تاركا وراءه دمارا من الموت والمفقودين.



وقد رفعت وكالة الكوارث عدد القتلى إلى 430 ، مع إصابة 1495 شخصا وفقدان 159 آخرين.



وتم إجلاء ما يقرب من 22000 شخص ويعيشون في الملاجئ.



وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو نوجروهو في مؤتمر صحفي "هناك فرصة لزيادة عدد القتلى."



وحذر العاملون في المجال الطبي من أن إمدادات المياه النظيفة والأدوية تنفد، وهو الأمر الذي يثير مخاوف من أزمة صحية عامة.



ويجري استخدام الكلاب البوليسية للعثور على أولئك الذين ما زالوا مفقودين، لكن آمال العثور على ناجين تحت الأنقاض تضاءلت.



وتعد كارثة تسونامي الحالية، ثالث أكبر كارثة طبيعية في إندونيسيا في غضون ستة أشهر ، بعد سلسلة من الزلازل القوية في جزيرة لومبوك في شهري يوليو وأغسطس وزلزال تسونامي في سبتمبر أسفر عن مقتل حوالي 2200 شخص في بالو في جزيرة سولاويزي ، مع فقدان آلاف آخرين أعتبروا في عداد الموتى.

