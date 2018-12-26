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أخبار العالم

غضب أمريكي ومطالبات بمحاكمة ترامب بسبب موت أطفال بقافلة اللاجئين

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
قسم الخارجي
أثار نبأ وفاة ثاني طفل من بين جموع اللاجئين القادمين من جواتيمالا إلي الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر ذاته غضب الكثيرين من المجتمع الدولي عامة والسياسيين وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خاصة.

فقام عضو مجلس الشيوخ، مارتن هاينرش، عن ولاية نيو مكسيكو التي وقع بها الحادث بنشر تغريدة له علي موقع التواصل الإجتماعي،"تويتر"، يعرب عن تعازيه و بالغ أسفه لأسرة الطفلة محملا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مسئولية هذا الحادث الذي"حطم قلبه"، حسبما أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وأضاف أن ترامب و حكومته لا بد أن يخضعا للمساءلة القانونية بتهمة الإهمال واللامبالة فيما يخص حياة البشر، مؤكدا علي أن اللاجئين لهم حقوق.

وفي السياق ذاته، تحدث النائب الديمقراطي، مارك فيسي، عن " خبر أليم" أفسد عليه الاحتفال بعيد الميلاد، علي حد قوله، مطالبا بضرورة إنهاء السياسيات البغيضة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية بشأن اللاجئين.

وفي منتصف الشهر الجاري فقدت طفلة تبلغ من العمر حياتها في مركز احتجاز امريكي عقب ساعات من اعتقالها، والتي أوضحت إدارة الجمارك والحدود أن سبب الوفاة يرجع إلي عدم تناول الطفلة للطعام منذ أيام.

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