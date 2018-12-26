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برلمان

برلماني: بشائر الخير 2 مثال حي لتعاون المجتمع المدني ومؤسسات الدولة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:57 م
البشاير 2
البشاير 2
فريدة محمد
أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الإسكان في غيط العنب "بشاير الخير 2" بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أهميته في توفير سكن كريم للأهالي الذين عانوا لسنوات طوال من السكن غير الآدمي بمناطق تشكل خطورة عليهم.

وأشار مشهور، فى بيان، إلى أن المشروع يعتبر خير مثال على تعاون المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة المختلفة؛ لتحقيق حلم تحويل منطقة كانت عبارة عن عشوائيات خطرة، إلى هذا النموذج الحضاري الذي يؤمن حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أن المشروع لا يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل حرصت الحكومة والمساهمين على أن يشمل الملاعب الرياضية وبعض المشروعات الحرفية والصناعية الصغيرة، فأصبحت لا تختلف عن أى مجمع سكنى فى منطقة راقية، بالاضافة الى مراكز لتنمية قدرات المواطنين وتعليمهم الحرف المهنية مثل النجارة والسباكة.

وطالب النائب، جميع المؤسسات المعنية، سواء حكومية أو مدنية، بالتكاتف؛ لإنجاز بشاير الخير 3 و4، مشيرا إلى أنها خطوات مهمة في طريق القضاء على العشوائيات والذي يعد ضرورة حتمية لبناء الدولة.

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