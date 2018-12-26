البرلمان يزف بشرى للمواطنين حول قانون الإيجار القديم..المحكمة الدستورية العليا تبطل مادة تأجير الوحدات السكنية.. وإسكان النواب تطالب الحكومة بوضع آلية واقعية لمساندة المستأجر الفقير

برلمانى:
نسعى لإصدار قانون لايظلم المالك والمستأجر
نائب:
نائب:
اتجاه قوى لمناقشة قانون الإيجار القديم بدور الانعقاد الحالي
برلمانى:
برلمانى:
حل وحيد أمام الدولة لمعالجة سلبيات قانون الإيجارات القديمة
لا صوت يعلو فوق صوت قانون الإيجار القديم الان ، لأنه اصبح قضية تهم الكثير من المواطنين، فى ظل أزمة الإسكان التى نعانى منها خلال الفترة الحالية ، الا ان هذا القانون الهام لازال حبيس الإدراج فى البرلمان ، على الرغم من اهميته الشديدة،
وأكد عدد من اعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان أن مجلس النواب لم يناقش حتى الآن مشروع قانون الإيجار القديم، وكل ما يُثار حول مناقشته عارٍ تمامًا عن الصحة، وأشاروا إلى ضرورة فتح مناقشة وحوار مجتمعى مع الملاك المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم يكون عنوانه أن المالك لا يظلم والمستأجر لا يجار عليه، كما طالبوا بضرورة وجود حل من الدولة للمستأجر بتوفير بدائل له، وأن تقوم الدولة بتحريك الإيجار للمالك بشكل يتناسب مع السعر فى السوق.
وقال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مجلس النواب لم يناقش حتى الآن مشروع قانون الإيجار، وكل ما يُثار حول مناقشته عارٍ تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن كل ما فى الأمر أن هناك 3 نواب تقدموا بمشروع قانون الإيجار القديم، وهم إسماعيل نصر الدين، ومعتز محمود، ومحمد العليمى، إلا أنه لم يتم فتح مناقشة فيه، ولم يأتِ مشروع قانون الحكومة إلى البرلمان حتى الآن.
وكشف "الحصى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن أن المحكمة الدستورية العليا أبطلت مادة فى قانون الإيجار القديم، والتى تختص بالوحدات السكنية التى يقوم المواطنون بتأجيرها للحكومة، حيث استندت فى بطلان هذه المادة إلى أن المواطن لا يدعم الدولة فى الإيجار، ولكن من المفترض العكس أن تقوم الدولة بدعم المواطن فى الإيجار، مؤكدًا أن الحكومة ستكون فى حاجة إلى تقديم تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، لمعالجة البطلان فى مادة تأجير الوحدات السكنية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن مجلس النواب سيكون على أتم الاستعداد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم والتعديلات الخاصة به، وفتح الحوار والنقاش بشأن هذه التعديلات، وذلك بالتوازى مع مشروع قانون الحكومة، والتى ستقوم بإرساله إلى البرلمان.
وأكد أنه حينما يناقش مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، فإننى أقول لن يظلم المالك والمستأجر، وسنكون أمام قانون توافقى ينتصر للمالك ولا يجور على المستأجر، خاصة وأن المستأجر يقوم بتأجير شقة بسعر لا يتناسب مع الزمن الحالى.
وتابع: فى حالة تعديل قانون الإيجار القديم فلابد منح فرصة لمستأجر المسكن ، حتى يتم توفير مسكن بديل للمواطنين أو إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، أما بالنسبة للمحلات فلابد أن يكون هناك حل سريع من خلال زيادة قيمة الإيجار أو استئجار محل جديد.
وشدد على ضرورة أن نصل لرؤية تناسب الطرفين المالك والمستأجر، على أن يتم فتح مناقشة وحوار مجتمعى مع الملاك المستأجرين يكون عنوانه أن المالك لا يظلم والمستأجر لا يجار عليه، مؤكدا ضرورة وجود حل من الدولة للمستأجر بتوفير بدائل له، وأن تقوم الدولة بتحريك الإيجار للمالك بشكل يتناسب مع السعر فى السوق.
وقال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن هناك اتجاها قويا داخل البرلمان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به النائبان معتز محمود و إسماعيل نصر الدين ، بهدف إحداث توازن فى العلاقة ما بين المالك والمستأجر، الا انه يثار من حين لآخر داخل البرلمان، ولكنه لم يناقش حتى الان.
واشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم هو وجود مشروعات قوانين اخرى داخل اللجنة لها الأولوية فى إصدارها وهى مشروع قانون البناء الموحد ومشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأضاف ان الهدف من تقديم مشروع قانون الإيجار القديم هو خلق علاقة تعاقدية متوازنة بين المالك والمستأجر بسبب دخول الدولة فى العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل مجحف لحساب طرف على الطرف الاخر، مما يهدر حقوق شركاء وأبناء المستأجر، مؤكدا على وجود اتجاه داخل البرلمان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الإنعقاد الحالى خاصه فى ظل وجود مطالب بذلك من معظم الملاك الذين تأذوا من دخول الدولة فى العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح أنه كانت هناك تدخلات من الحكومات السابقة فى تحديد قيمة الإيجار بين المالك والمستأجر وكان يتم تحديدها بشكل يخالف الشريعة، مؤكدا على ضرورة وجود توازن من جانب الدولة فى هذا الشأن ، خاصه وأن هناك فقراء من المستأجرين ، وبالتالى فلابد من وضع الية واقعية لمساندة المستأجر الفقير.
وقال النائب أحمد على، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن مجلس النواب لم يناقش رسميا حتى الان مشروع قانون الإيجار القديم ، مشيرا إلى ان الحكومة تعتبر طرفا مع الأفراد لأنها مستأجرة لأصول من أفراد، وبالتالى فإن الحكومة تعتبر طرف فى النزاع مع الأفراد.
وأشار «على» فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان مشروع قانون الإيجار القديم حينما يتم مناقشته سيحال إلى لجنة مشتركة من الإسكان واللجنة التشريعية والاقتصادية، مؤكدا اننا فى هذا الوقت سنكون امام قانون به أطراف متداخلة مع الحكومة.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن خيارات الدولة لمعالجة الإيجار القديم دون ظلم الطرفين تتمثل فى ضرورة توفير القيمة العادلة للوحدة غير المستغلة، مشيرا إلى أننا لدينا أصول مهدرة ، فمن الممكن ان نجد إيجار شقة بــ 3 جنيهات ويقوم صاحبها بإغلاقها، فى الوقت الذى يمتلك فيه شقة أخرى فى كومبوند فى الوقت الذى نعانى فيه من أزمة فى الإسكان.
وطالب بضرورة وجود حوار مجمعى داخل البرلمان حول قيمة الأصول وعدد الإيجارات القديمة والإيجارات التى بها نزاع مع الحكومة، بالإضافة إلى القيمة التقديرية والتسويقية والعادلة لهذه الأصول.
لا صوت يعلو فوق صوت قانون الإيجار القديم الان ، لأنه اصبح قضية تهم الكثير من المواطنين، فى ظل أزمة الإسكان التى نعانى منها خلال الفترة الحالية ، الا ان هذا القانون الهام لازال حبيس الإدراج فى البرلمان ، على الرغم من اهميته الشديدة،
وأكد عدد من اعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان أن مجلس النواب لم يناقش حتى الآن مشروع قانون الإيجار القديم، وكل ما يُثار حول مناقشته عارٍ تمامًا عن الصحة، وأشاروا إلى ضرورة فتح مناقشة وحوار مجتمعى مع الملاك المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم يكون عنوانه أن المالك لا يظلم والمستأجر لا يجار عليه، كما طالبوا بضرورة وجود حل من الدولة للمستأجر بتوفير بدائل له، وأن تقوم الدولة بتحريك الإيجار للمالك بشكل يتناسب مع السعر فى السوق.
وقال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مجلس النواب لم يناقش حتى الآن مشروع قانون الإيجار، وكل ما يُثار حول مناقشته عارٍ تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن كل ما فى الأمر أن هناك 3 نواب تقدموا بمشروع قانون الإيجار القديم، وهم إسماعيل نصر الدين، ومعتز محمود، ومحمد العليمى، إلا أنه لم يتم فتح مناقشة فيه، ولم يأتِ مشروع قانون الحكومة إلى البرلمان حتى الآن.
وكشف "الحصى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن أن المحكمة الدستورية العليا أبطلت مادة فى قانون الإيجار القديم، والتى تختص بالوحدات السكنية التى يقوم المواطنون بتأجيرها للحكومة، حيث استندت فى بطلان هذه المادة إلى أن المواطن لا يدعم الدولة فى الإيجار، ولكن من المفترض العكس أن تقوم الدولة بدعم المواطن فى الإيجار، مؤكدًا أن الحكومة ستكون فى حاجة إلى تقديم تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، لمعالجة البطلان فى مادة تأجير الوحدات السكنية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن مجلس النواب سيكون على أتم الاستعداد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم والتعديلات الخاصة به، وفتح الحوار والنقاش بشأن هذه التعديلات، وذلك بالتوازى مع مشروع قانون الحكومة، والتى ستقوم بإرساله إلى البرلمان.
وأكد أنه حينما يناقش مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، فإننى أقول لن يظلم المالك والمستأجر، وسنكون أمام قانون توافقى ينتصر للمالك ولا يجور على المستأجر، خاصة وأن المستأجر يقوم بتأجير شقة بسعر لا يتناسب مع الزمن الحالى.
وتابع: فى حالة تعديل قانون الإيجار القديم فلابد منح فرصة لمستأجر المسكن ، حتى يتم توفير مسكن بديل للمواطنين أو إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، أما بالنسبة للمحلات فلابد أن يكون هناك حل سريع من خلال زيادة قيمة الإيجار أو استئجار محل جديد.
وشدد على ضرورة أن نصل لرؤية تناسب الطرفين المالك والمستأجر، على أن يتم فتح مناقشة وحوار مجتمعى مع الملاك المستأجرين يكون عنوانه أن المالك لا يظلم والمستأجر لا يجار عليه، مؤكدا ضرورة وجود حل من الدولة للمستأجر بتوفير بدائل له، وأن تقوم الدولة بتحريك الإيجار للمالك بشكل يتناسب مع السعر فى السوق.
وقال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن هناك اتجاها قويا داخل البرلمان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به النائبان معتز محمود و إسماعيل نصر الدين ، بهدف إحداث توازن فى العلاقة ما بين المالك والمستأجر، الا انه يثار من حين لآخر داخل البرلمان، ولكنه لم يناقش حتى الان.
واشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم هو وجود مشروعات قوانين اخرى داخل اللجنة لها الأولوية فى إصدارها وهى مشروع قانون البناء الموحد ومشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأضاف ان الهدف من تقديم مشروع قانون الإيجار القديم هو خلق علاقة تعاقدية متوازنة بين المالك والمستأجر بسبب دخول الدولة فى العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل مجحف لحساب طرف على الطرف الاخر، مما يهدر حقوق شركاء وأبناء المستأجر، مؤكدا على وجود اتجاه داخل البرلمان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الإنعقاد الحالى خاصه فى ظل وجود مطالب بذلك من معظم الملاك الذين تأذوا من دخول الدولة فى العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح أنه كانت هناك تدخلات من الحكومات السابقة فى تحديد قيمة الإيجار بين المالك والمستأجر وكان يتم تحديدها بشكل يخالف الشريعة، مؤكدا على ضرورة وجود توازن من جانب الدولة فى هذا الشأن ، خاصه وأن هناك فقراء من المستأجرين ، وبالتالى فلابد من وضع الية واقعية لمساندة المستأجر الفقير.
وقال النائب أحمد على، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن مجلس النواب لم يناقش رسميا حتى الان مشروع قانون الإيجار القديم ، مشيرا إلى ان الحكومة تعتبر طرفا مع الأفراد لأنها مستأجرة لأصول من أفراد، وبالتالى فإن الحكومة تعتبر طرف فى النزاع مع الأفراد.
وأشار «على» فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان مشروع قانون الإيجار القديم حينما يتم مناقشته سيحال إلى لجنة مشتركة من الإسكان واللجنة التشريعية والاقتصادية، مؤكدا اننا فى هذا الوقت سنكون امام قانون به أطراف متداخلة مع الحكومة.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن خيارات الدولة لمعالجة الإيجار القديم دون ظلم الطرفين تتمثل فى ضرورة توفير القيمة العادلة للوحدة غير المستغلة، مشيرا إلى أننا لدينا أصول مهدرة ، فمن الممكن ان نجد إيجار شقة بــ 3 جنيهات ويقوم صاحبها بإغلاقها، فى الوقت الذى يمتلك فيه شقة أخرى فى كومبوند فى الوقت الذى نعانى فيه من أزمة فى الإسكان.
وطالب بضرورة وجود حوار مجمعى داخل البرلمان حول قيمة الأصول وعدد الإيجارات القديمة والإيجارات التى بها نزاع مع الحكومة، بالإضافة إلى القيمة التقديرية والتسويقية والعادلة لهذه الأصول.