شاهد سيرين عبد النور تحتفل مع ابنها بالكريسماس



نشرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لها وهي تلاعب ابنها كريستيانو، احتفالا بالعام الجديد.



وعلقت سيرين على الصورة قائلة:"كم هو ساحر عالم الاطفال قضاء الوقت معهم يجلب الكثير من السلام دعهم يلعبون واستكشاف وتشجيع خطوات الطفل وتشجيع خطوات الطفل للقيام بخيارات اقضل للبيئة ومستقبلهم.



وتشارك النجمة اللبنانية، فى بطولة الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" أمام النجم السورى تيم حسن وسيناريو وحوار باسم السلك وإخراج سامر البرقاوى ويشارك فى بطولته منى واصف وعبدو شاهين، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل.