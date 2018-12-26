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محافظات

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:24 م
هدايا الكريسماس
هدايا الكريسماس
جمالات الدمنهورى
شهدت محلات بيع هدايا اعياد الكريسماس بمحافظة البحيرة ركودًا بسبب سوء الحالة الاقتصادية للبلاد وارتفاع أسعار الدولار الذى تسبّب فى نقص استيراد الهدايا ولعب الأطفال وملابس بابا نويل مما أدى إلى ارتفاع أسعارها عن معدلاتها الطبيعية.

كما تسبّب انشغال طلاب وطالبات الجامعات والمدارس فى امتحانات النصف الأول للعام الدراسى والتى بدأت اليوم فى عدم الإقبال والازدحام على محلات بيع الهدايا التى كانت مثل خلية النحل من قبل، فيما نجد بعض المحلات التجارية والكافيهات بالشوارع الرئيسية بدمنهور تتزين بأشجار الكريسماس احتفالاً برأس السنة الميلادية لعام 2019

ورصدت كاميرا "صدى البلد" أسعار هدايا الكريسماس ولعب الأطفال وملابس بابانويل بداخل المحلات التجارية بأسواق البحيرة والمحلات الشهيرة بشوارع محمود الحبروك وعبدالسلام الشاذلى والجمهورية والمولات التجارية بمدينة دمنهور وباقى مدن المحافظة. 

فى البداية أكد "أحمد محمد الشباسى" صاحب بازار ومحل هدايا بمدينة دمنهور، على ارتفاع أسعار الهدايا عن العام الماضي بنسبة تفوق الـ 40% مما تسبب فى ضعف الإقبال على شراء الهدايا والقاصر على الاخوة الأقباط وقليل من العرسان.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى الاقبال شراء الهدايا الصغيرة مثل القلوب والدباديب الحمراء التى تتراوح اسعارها من 25 إلى 100 جنيها.

وأضاف أن الاخوة الاقباط يقبلون على شراء بوكسات الهدايا التى تبدأ من 100 إلى 500 جنيه، بالإضافة إلي أسعار الشموع و بوكيه الورد بالشوكولاته .

وفى ايتاى البارود أكد عادل احمد غنيم تاجر هدايا واكسسوارات على عدم سفره لدولة الصين منذ فترة والتى كان يستورد منها هدايا الكريسماس ولعب الأطفال بسبب ارتفاع الدولار، مشيرا إلى اقتصاره على بيع الدباديب والقلوب الصغيرة التى يهتم بها العرسان وأنه يقوم بعمل شجرة كريسماس واحدة يضعها أمام المحل بعدما كان يقوم بشراء المئات لبيعها خلال أعياد الكريسماس .

من جانبها أكدت "دنيا صلاح السباعى" طالبة بالثانوية العامة أنها اعتادت على ادخار مبلغ من مصروفها كل عام لشراء شجرة الكريسماس ايا كان سعرها وشراء بعض الهدايا لوالدتها ولاصحابها المسيحيات لأنها تشعر بسعادة بالغة عند تهنئتهم وتقديم الهدايا لهم. 

ولفتت إلى أنها لا تستطيع الاستغناء عن الاحتفال بهذه المناسبة لأنها من العادات والتقاليد التي تربت عليها علشان تفرح زميلاتها وجيرانها المسيحيين".
الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة
الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة
الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة
الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة
الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة
الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة
الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة
الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

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