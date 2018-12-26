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أخبار البلد

محمد هاني ينشر صورة تجمعه بوالده

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:59 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر محمد هاني ظهير أيمن ومدافع الأهلي صورة له بصحبة والده على صفحته بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وشارك هانى في مباراة الأهلي التى خسر فيها بهدف أمام جيما آبا جيفار بهدف مقابل لا شيء، ووصل الأهلي لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء يوم السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.
محمد هاني ينشر صورة تجمعه بوالده

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