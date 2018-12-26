متغامريش.. أمينة الباجوري تحذر الفتيات من عروض إزالة الشعر بالليزر.. فيديو

قالت الدكتورة أمينة الباجوري استشاري تجميل الجلدية والليزر وأخصائية علاج السمنة، إن بعض مراكز التجميل التي تستخدم تقنية الليزر، من بها ليسوا أطباء، ويتعاملون مع أجهزة الليزر بشكل طبيعي، وهذا أمر ضار بالفتيات ويسبب مشاكل للزبائن.



وأضافت الباجوري خلال ندوتها بـ"صدى البلد" :" الحلاق بتاع ابني عنده ليزر.. لازم دكتور متخصص هو اللي يتعامل مع أجهزة الليزر، مش أي حد شغال في سنتر يبقى يعرف يتعامل مع الجهاز".



وحذرت استشاري الجلدية والليزر الفتيات من عروض إزالة الشعر بالليزر المنتشرة على الإنترنت، خاصة "الفيسبوك"، ونصحتهم بالاستعلام أولا عن هذا المكان قبل المغامرة بتجربة الليزر هناك، كذلك استشارة بعض زبائن المكان قبل خوض التجربة.