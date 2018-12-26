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هبوط أسعار النفط.. أبرز توقعات مجلة فوربس لعام 2019.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:55 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
محمد القاضي
أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا لتوقعات مجلة فوريس لعام 2019.

وحسب التقرير فإن عام 2019 سوف يشهد ضعف النمو في شركات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلي أن أسعار النفط سوف تهبط إلي حوالي 75 دولارا.

وأضاف التقرير أن أمريكا سوف تشهد تباطؤا في الناتج المحلي من 3.1% إلي 2.4%، وأن أوروبا سوف تشهد تباطؤا في الناتج القومي الإجمالي بـ1.9%، وأن إجمالي الناتج القومي لليابان سوف يتباطأ بـ0.9%.

وأشار إلي أن المصنعين في أمريكا سوف يحولون الإنتاج إلي المكسيك بدلا من الصين، متابعا أن البنوك المركزية سوف تبقي معدلات الفائدة منخفضة.



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