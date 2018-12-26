الكعبي: أرباح ماراثون زايد الخيرى وصلت إلى 170 مليون دولار

قال الفريق محمد بن هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، إن عوائد الماراثون منذ انطلاقه في عام 2005 بواشنطن في أمريكا تقارب ال170 مليون دولار.



وأضاف "الكعبي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الماراثون، أن دولة الإمارات تسعى لإقامة هذا الحدث اعواما واعوام داخل مصر.



ومن المقرر ، أن ينطلق ماراثون زايد في نسخته الخامسة صباح الجمعة المقبل بمدينة الاسماعيلية.