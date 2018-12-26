تكريم الفرق الفائزة بدوري شباب المصريين الأحرار بقصر ثقافة أسيوط

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لأي مبادرات أو فعاليات تقدمها الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطنين بمراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تطوير وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، منوها بأهمية المشاركة الشبابية في تقديم أنشطة رياضية وثقافية والاستفادة من القدرات الكامنة لديهم.





وفي هذا الإطار أناب محافظ أسيوط، نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة لحضور الحفل الختامي لدوري شباب المصريين الأحرار بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والذي يحمل اسم الجندي المقاتل محمود محمد مبارك بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر التابعة لمركز الفتح، وذلك بحضور ضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة بأسيوط، ونبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح، وجمال عباس عضو مجلس النواب وأمين حزب المصريين الأحرار، المقدم أحمد رأفت نائب المستشار العسكري بالمحافظة ، ويوسف القمص مدير عام منطقة وسط الصعيد الثقافي ، عبدالله تمام أمين التنظيم بالحزب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية.





بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات الحضور وتكريم بطل القوات المسلحة وابن أسيوط ثم تكريم الفرق الأربع الفائزة بالبطولة والأطفال الفنانين ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين في معرض الفنون التشكيلية والمشرفة عليهم "فاطمة محمد محمود" معلم التربية الفنية، وفي نهاية الاحتفالية تم تسليم الدروع التذكارية بين المحافظة وقصر الثقافة وحزب المصريين الأحرار لما تم تقديمه من مجهودات في هذه المجالات ، كما تم الاستماع للأغاني الوطنية من فرقة أسيوط للموسيقى العربية.





وقال نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة أن تنظيم مثل هذه المسابقات بين مراكز الشباب يمثل واقعًا حضاريًا جديدًا للدور المتطور المتنامي في تشكيل قدرات وإمكانات شبابنا خاصة مع اهتمام الرئيس السيسي ببناء الإنسان وتحسين نوعية الحياة وخلق واقع حضاري جديد يوفر حياة كريمة للجميع ومستقبل أفضل للمواطنين.





وأبدي سعادته بحضوره لقصر ثقافة ابن أسيوط الزعيم جمال عبدالناصر ومشاركته في الاحتفالية التي تم إطلاق اسم المقاتل "محمود مبارك" بطل القوات المسلحة وابن أسيوط أيضًا عليها مشيرًا إلى اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بالشباب لأنه أمل البلاد في مستقبل أفضل وإعلانه تذليل المعوقات أمام المبادرات والفعاليات الشبابية والحزبية والمجتمعية بكافة أشكالها طالما إنها تقدم خدمة للمواطنين على أرض المحافظة.





وأشاد جمال عباس بما تقدمه القوات المسلحة والشرطة المصرية من الفداء والتضحية للحفاظ على تراب البلاد من أي تعدي ومحاربة الإرهاب الأسود وذلك بقيادة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





ولفت إلى أن تكريم حزب المصريين الأحرار للبطل المقاتل الذي فقد بصره خلال مداهمات واقتحام لبؤر الإرهاب في سيناء ما هو إلا نموذج من أبطال كثيرين من أبناء مصر عامة وأبناء محافظة أسيوط خاصة تحتذى بهم الأجيال القادمة موضحًا أن الأحزاب تتنافس فيما بينها منافسة شريفة من أجل خدمة المواطن بأسيوط.





بدوره قدم عبدالله تمام التحية والشكر والتقديم للرئيس السيسي والشرطة والجيش فيما قدموه ومازالوا يقدمونه من تضحيات وأعمال من أجل الدفاع عن مصر وبناء مستقبلها بإنشاء مشروعات تنموية في كافة المجالات، مضيفًا أن الشعوب العربية بعد الأحداث التي مرت بها بلادهم جاءت إلى بلدهم الثاني مصر لنعيش سويًا على أرض مصرية كباقي المصريين لا فرق بيننا، مؤكدًا على استمرار ومواصلة دعم قيادات الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار للقيادة السياسية للبلاد وبناء الوطن.



