وادي دجلة يسقط الجونة بثنائية في 4 دقائق.. فيديو

تغلب فريق وادي دجلة على الجونة بهدفين دون رد، خلال 4 دقائق، وذلك في المباراة التي جمعتهما على استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ19 بالدوري الممتاز.



بدأت مجريات الشوط الأول بمرحلة جس النبض، حيث حاول اللاعبون السيطرة على منتصف الملعب، فيما لم يشهد سوى تسديدة وحيدة على المرمى لكل فريق.



ومنح محمد التابعى حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب الجونة حسام زين فى الدقيقة 21 بعد ارتكابه خطأ بمنتصف الملعب ضد أحد لاعبى وادى دجلة.



وشهد الشوط الثانى هجوما ملحوظا من جانب لاعبى وادى دجلة ونجحوا فى تسجيل هدفين خلال 4 دقائق، حيث افتتح محمد هلال التسجيل في الدقيقة 79، وأضاف محمد محمود الثاني من ركلة جزاء فى الدقيقة 83.